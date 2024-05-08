إبراهيم السمان يكشف مواصفات فتاة أحلامه: نفسي أدخل قفص الزوجية

بعد نجاحه في دراما رمضان 2024، ومشاركته في مسلسلين «حق عرب» أمام الفنان أحمد العوضي، و«بيت الرفاعي» أمام الفنان أمير كرارة، تحدّث الفنان إبراهيم السمان عن مواصفات فتاة أحلامه.

إبراهيم السمان يكشف مواصفات فتاة أحلامه

وقال إبراهيم السمان لـ«الوطن»، إنّ الزواج قسمة ونصيب، وأنّه حتى الآن لم يعثر على فتاة أحلامه، «مفيش حد يكره إنّه يلاقي نصيبه بس دي كلها حاجات بتاعة ربنا».

وعن مواصفات فتاة أحلامه، قال السمان: «تستحملني وتبقى مخلصة وتتقي الله فيّا، ادعولي أنا حابب أكون أسرة ويكون عندي بيت وإن شاء الله بأمر الواحد الديان يكون قريبا».