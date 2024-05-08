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فريد زهران: الشعوب الأوروبية ستعاقب الأنظمة المتواطئة مع إسرائيل

كتب:

شريف سليمان
03:12 ص | الأربعاء 08 مايو 2024
الدكتور فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي

الدكتور فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي

قال الدكتور فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إن اقتحام إسرائيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح الفاصل بين قطاع غزة ومصر، كان متوقع، فحكومة نتنياهو العنصرية كانت تتصرف دائما بلا رادع، ودائما في حالة استفزاز لجميع دول الجوار بما فيهم مصر.

وتابع زهران خلال لقائه ببرنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية سي بي سي، أن الرادع الوحيد لإسرائيل هو مصر، موضحًا أن الموقف المصري كان حازما ضد التهجير القسري للفلسطينيين وحريص على طرح بدائل، إلا أن الجانب الإسرائيلي كان يماطل في التسوية، ويجهض المفاوضات، رغم مرونة حماس في التوصل لاتفاقات.

وأردف، أن إسرائيل تهدد السلم والأمن الدولي، لذا خسرت على الصعيد العالمي الكثير، ولم يعد هناك تعاطف عالمي معها وينبغي البناء على هذا الأمر، مشيرًا إلى أن الشعوب الأوروبية ستعاقب الأنظمة المتواطئة مع إسرائيل في العدوان الوحشي على فلسطين. 

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بقلم شريف سليمان