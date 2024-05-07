مراسل «القاهرة الإخبارية» من معبر رفح: توقف دخول المساعدات بسبب الهجوم الإسرائيلي

كشف رمضان المطعني مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من معبر رفح، عن آخر المستجدات على الجانب الفلسطيني من المعبر، موضحا استمرار الاشتباكات والغارات الإسرائيلية على شرقي مدينة رفح الفلسطينية، منذ ليلة أمس.

أضاف «المطعني»، خلال رسالة على الهواء، أن من الواضح من أصوات الطلقات أن هناك تبادلا لإطلاق النار، وهناك تصاعد لسحب الدخان، كما أن أصوات الانفجارات التي لا تهدأ على مدار الساعة مؤشر على استمرار توقف المساعدات نهائيا منذ أن سيطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح من الجانب الفلسطيني عن طريق اقتحامه بالمدرعات الإسرائيلية.

ولفت إلى أن هذه المشاهد ربما تتكرر على مدار دقائق وليس ساعات، عمليات القصف الإسرائيلية على شرقي المناطق برفح الفلسطينية أدت إلى توقف المساعدات بشكل تام.