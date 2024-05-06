عالم الزلازل الهولندي يحذر من مجموعة زلازل ضخمة خلال أيام.. ماذا ينتظر العالم؟

حذر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس من خطر جديد يحدق بالعالم، بسبب تضارب حركة الكواكب والنجوم، مما سيسفر عن وقوع زلزال كبير، وربما مجموعة من الزلازل خلال الأيام المقبلة.. فما القصة؟.

زلزال كبير خلال أيام

وبحسب ما نشر عالم الزلازل الهولندي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» فأنه بسبب وجود اقتران بين كوكبي عطارد والزهرة يوم 7 مايو الجاري قبل القمر الجديد، وهو ما سيؤدي إلى مجموعة من الهزات الأرضية في عدة أماكن بالعالم، والتي ربما تكون زلزالا كبيرا، على الأرجح سيكون في الفترة ما بين 8 إلى 10 مايو الجاري، أي خلال أيام قليلة.

Mercury and Venus will be in a conjunction with Uranus on 7 May, right before New Moon. This can result in a cluster of stronger tremors and perhaps a larger earthquake, most likely from 8 to 10 May...https://t.co/415wKwqLmL — SSGEOS (@ssgeos) May 5, 2024

وأضاف أن هذه التفسير هو تحليل هندسي لحركة الكواكب خلال الفترة ما بين 5 إلى 14 مايو الجاري.

وكان هوجربيتس قد كتب من أيام على صفحته أنه طور نظام تصوير الزلازل وأصبح جاهز للعمل، وقد تم اختباره على جزيرة أسنسيون عاصمة باراجوي.

وكان قد وقع زلزال في إقليم جزيرة ليتي في الفلبين مطلع الأسبوع الجاري، وسارع العالم الهولندي ليكتب على صفحته أنه توقع هذا الزلزال يوم 29 أبريل الماضي، وستكون قوته في حدود 6 على مقياس ريختر وهو ما تحقق بالفعل

العالم يكذب هوجربيتس

يشار أن العالم الهولندي، قد أثار الجدل منذ ظهوره للمرة الأولى بسبب تأكيد علماء الجولوجيا أنه لا يوجد أي طريقة يمكن من خلال التنبؤ بموعد الهزات الأرضية، وأن ما يعلنه هو تخمين وجدل، مؤكدين أنه لا يستند إلى وسائل علمية وأنه لا يوجد علاقة بين الكواكب والزلازل بأي حال.