عالم الزلازل الهولندي يحذر من مجموعة زلازل ضخمة خلال أيام.. ماذا ينتظر العالم؟

حذر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس من خطر جديد يحدق بالعالم، بسبب تضارب حركة الكواكب والنجوم، مما سيسفر عن وقوع زلزال كبير، وربما مجموعة من الزلازل خلال الأيام المقبلة.. فما القصة؟.

وبحسب ما نشر عالم الزلازل الهولندي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» فأنه بسبب وجود اقتران بين كوكبي عطارد والزهرة يوم 7 مايو الجاري قبل القمر الجديد، وهو ما سيؤدي إلى مجموعة من الهزات الأرضية في عدة أماكن بالعالم، والتي ربما تكون زلزالا كبيرا، على الأرجح سيكون في الفترة ما بين 8 إلى 10 مايو الجاري، أي خلال أيام قليلة.

Mercury and Venus will be in a conjunction with Uranus on 7 May, right before New Moon. This can result in a cluster of stronger tremors and perhaps a larger earthquake, most likely from 8 to 10 May...https://t.co/415wKwqLmL