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العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر خلال ساعات.. تعرف على المناطق المتأثرة

كتب:

أحمد عادل موسى
04:45 ص | الثلاثاء 07 مايو 2024
عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس

عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس

يستمر عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس، في إطلاق تحذيراته المخيفة والمثيرة للجدل، فعندما يُغرد عبر موقعه الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي «إكس»، المعروف سابقًا باسم تويتر، يُصيب العالم الرعب والذعر، وذلك بعد أن تحققت العديد من توقعاته بالفعل.

تحذيرات عالم الزلازل الهولندي 

وحدد عالم الزلازل الهولندي في فيديو عبر شركة «ssgeos»، أن الزلزال من المتوقع أن يضرب تشيلي الموجودة على ساحل أمريكا الجنوبية.

ونشر عالم الزلازل الهولندي، عبر صفحته الرسمية على موقع «إكس»، التغريدة التالية: «منذ عام 2017 لم تحدث أي هزة أرضية بقوة 7.0 أو أعلى على مقياس ريختر في تشيلي، بينما ضربت هزات أرضية بقوة 7.0 أو أعلى سبع مرات منطقة الحدود بين بيرو والإكوادور، تُعد سواحل أمريكا الجنوبية منطقة اندساس جيولوجي، وكان أكبر زلزال ضرب أي مكان في العالم منذ عام 2014 بقوة 8.3 على مقياس ريختر قبالة سواحل مدينة كوكيمبو في تشيلي في سبتمبر 2015».

تحذيرات عالم الزلازل الهولندي من زلزال قريب

حذر عالم الزلازل الهولندي، عبر صفحته الرسمية على موقع «إكس»، من أن الاقتران القمري الذي حدث في 3 و 4 مايو أدى إلى هزة أرضية قوية، ومن المحتمل أن تصل قوتها إلى 6 درجات على مقياس ريختر، مضيفًا أن الهزة الأرضية قد تحدث في وقت لاحق من يوم 6 مايو أو في أوائل 7 مايو.

وأوضح أن كوكبي عطارد والزهرة سيكونان في اقتران مع كوكب أورانوس في 7 مايو، مباشرة قبل القمر الجديد، وأن هذا الاقتران الكوكبي قد يؤدي إلى حدوث مجموعة من الهزات الأرضية القوية تقترب قوتها من 6 درجات على مقياس ريختر، وربما زلزال أكبر، وذلك في الفترة من 8 إلى 10 مايو.

وأشعل العالم الهولندي الجدل عند ظهوره لأول مرة بسبب تأكيد علماء الجيولوجيا أنه لا يمكن التنبؤ بمواعيد الهزات الأرضية، وأن تصريحاته تعتبر تخمينات غير مستندة على أدلة علمية، وأنه لا يوجد صلة بين الكواكب والزلازل. 

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بقلم أحمد عادل موسى