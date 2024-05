حدث ليلا: ضربة مدوية لنتنياهو.. ودولة تستعد للحرب.. وتحذير من عالم الزلازل الهولندي

خلال ساعات الليل الماضية، اشتعلت العديد من الأحداث والمواقف التي شغلت الرأي العام العالمي، وعلى رأسها الفضحية المدوية لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمتعلقة بتسريب تصريحات غير حقيقية، بالإضافة إلى استعداد كوريا الشمالية للحرب مع جاراتها الجنوبية، وتحذير عالم الزلازل الهولندي من أن العالم على موعد مع زلزال قوي خلال أيام، فماذا يحدث؟.

آثار مراسل القناة 12 الإسرائيلية يارون إبراهام فضيحة مدوية لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إذ قال في بث مباشر على الهواء، إن خلال الأيام الأخيرة انتشرت تصريحات على لسان مصدر إسرائيلي كبير فيما يتعلق بالهدنة في قطاع غزة ووقف إطلاق النار، والانسحاب، موضحًا أن هذه التصريحات تصدر عن مكتب رئيس الحكومة نفسه.

وأضاف أنه «لن يشارك في لعبة السياسة والتضليل للمجتمع الإسرائيلي» فالآراء التي تصدر عن مصدر سياسي كبير وتتحدث عن أن العملية العسكرية في رفح الفلسطينية ستتم سواء كانت هناك صفقة أو لا، وأن احتمالية الوصول إلى هدنة هي ضئيلة للغاية هي تصريحات تصدر عن نتنياهو نفسه، لكنه يصدرها بدون مناقشة مجلس وزراء الحرب.

فيما علق الكاتب الإسرائيلي رونين برجيمان على تلك الفضيحة بأن نتنياهو يبيع الوهم للإسرائيليين، في البداية أكد أن الضغط العسكري سيساهم في عودة المحتجزين، إلا أنه بعد 6 أشهر بدء يرضخ لطلبات حركة حماس، وتسبب في تزايد الضغوط من حلفاء والداعمين لإسرائيل، وخروج المسيرات أمام منزل رئيس الحكومة.

وكشفت أجهزة الاستخبارات في كوريا الجنوبية، إن جارتها الشمالية تستعد لهجمات إرهابية ضد سفاراتها ومواطنيها في 5 دول، مؤكدين أنهم رصدوا العديد من المؤشرات لشن هجمات ضد موظفين سفارتنا ومواطنينا في عدد من الدول من بينها الصين وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط.

وأضافت أن كوريا الشمالية أرسلت بعض عناصرها إلى تلك الدول لمراقبة بعض الدبلوماسيين، مما يجعل بعض مواطنيها هدفًا إرهابيا محتملا، موضحه أن تصاعد التوترات جاء نتيجة تقارير كااذبة تم إرسالها لزعيم كوريا الشمالية حول أن سيول تدعم بعض المنشقين عن كوريا الشمالية والذين يرفضون العودة لبلاده، مما جعلها تعتبر كوريا الجنوبية مسئولة بشكل غير مباشر وتحاول معاقبتها.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ن كوريا الجنوبية عي «العدو الرئيسي لبلاده» وأن أي احتمال لإعادة التوحيد معها «غير مجد» وأن بلاده مستعدة للحرب في أي وقت.

فيما حذر العالم الهولندي فرانك هوجربيتس من أن العالم على موعد مع عدة زلازل أو زلزال كبير خلال الأيام القليلة الماضية، دون أن يحدد موقعه.

Mercury and Venus will be in a conjunction with Uranus on 7 May, right before New Moon. This can result in a cluster of stronger tremors and perhaps a larger earthquake, most likely from 8 to 10 May...https://t.co/415wKwqLmL