منة عدلي القيعي: أول إعلان كتبته كان مع محمد رمضان.. وتميزت في الأغاني

قالت الشاعرة الغنائية منة عدلي القيعي، إنها تجمع حصيلة للأغاني من كلام المواطنين في الشارع، وأنها دائمًا ما تكتب وتسجل الأفكار على ورق، قائلة: «طول مانا ماشية بلم كلمات الناس ومن الشارع ومن حكايات بتتحكيلي.. وبقيت أسمع كل كلمة كأغنية».

وأوضحت «القيعي»، خلال حوارها مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المٌذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أنها كانت تكتب أشعار في المدرسة والجامعة إلا أن كتابة الأغاني كانت فكرة غير واردة في حياتها من قبل، إلا أن تحول الأغاني إلى إعلانات هو الذي جعلها تفكر في هذا المجال.

الإعلان الأول لي كان مع محمد رمضان

ونوهت بأن أول إعلان كتبته كان للفنان محمد رمضان، موضحة أنها كانت سببًا في أنه يغني في هذا الإعلان، بعد ذلك توالت في كتابة الأغاني للإعلانات، مؤكدة أنها عندما تكتب الفكرة تفكر بعدها فورًا من يؤديها من الفنانين، مضيفة: «كتبت أكثر أغنية بحبها في 10 دقائق».

وأشارت إلى أنها درست علم نفس ودعاية وإعلام، وبعدها تخرجت وتحب العمل في مجال الإعلانات كثيرًا بسبب إعلان ما شاهدته في فترة الدراسة بالكلية، موضحة أنها عملت تحت التدريب في شركة دعاية وإعلان.

اشتغلت في مجال المعالج النفسي

وأوضحت أنها عملت أيضًا تحت التدريب في أحد المستشفيات للعمل في مجال علم النفس، مشيرة إلى أنها تتعلق بالمرضى وهو ما كان يسبب أزمات كبيرة في حياتها، قائلة: «كنت بروح كل يوم معيطة».

بدأت في الإعلانات

وتابعت: بدأت في كتابة الإعلانات ومن ثم بعدها كتابة الأغاني، مؤكدة أنها بعد فترة من اكتساب الخبرات من العمل بمجال الإعلانات أصبحت تكتب الإسكربت والفكرة الخاصة بالإعلان وكانت الإعلانات مرتبطة بالأغاني وهو ما دخلها مجال الأغاني.