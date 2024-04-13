قبل تصويره.. أبرز المعلومات عن فيلم محمد رمضان الجديد 2024 أسد أسود

يواصل الفنان محمد رمضان تحضيراته لفيلم «أسد أسود»، الذي يشهد تعاون للمرة الأولى مع المخرج العالمي محمد دياب، المقرر أن يبدأ تصوير أولى مشاهده في الفيوم بالفترة المقبلة، ونكشف في السطور التالية أبرز المعلومات عن فيلم محمد رمضان الجديد 2024 أسد أسود.

فيلم محمد رمضان الجديد 2024 أسد أسود

يتعاون محمد رمضان في فيلم «أسد أسود»، مع أبطال الفيلم السوداني «ستموت في العشرين»، وهما إسلام مبارك ومحمود ميسرة السراج.

فيلم أسد أسود سيتم تصويره بين مصر وعدة دول عربية، وينتمي إلى نوعية الأعمال التاريخية، حيث تدور أحداثه عام 1280 ميلادية خلال حقبة المماليك، وفترة ثورة العبيد التي يقودها محمد رمضان خلال الأحداث.

تعرف على فيلم محمد رمضان الجديد 2024 أسد أسود

يعد فيلم أسد أسود هو ثاني تجارب الفنان محمد رمضان بالأعمال السينمائية التاريخية بعد تقديمه بطولة فيلم الكنز بجزأيه الأول والثاني من إخراج شريف عرفة.

يشارك في بطولة فيلم أسد أسود إلى جانب محمد رمضان كل من ماجد الكدواني، وشريف سلامة، وخالد الصاوي، ورزان جمال، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب ومن إخراج محمد دياب.

تفاعل الجمهور مع الفيلم قبل بدء تصويره وقاموا بتصميم بوسترات لشخصية محمد رمضان في الفيلم، الذي أعاد نشرها من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام في الأيام القليلة الماضية.

آخر أعمال محمد رمضان السينمائية

وكان آخر أعمال محمد رمضان السينمائية بطولته لفيلم «ع الزيرو»، بموسم أفلام صيف 2023 الماضي، الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وشارك معه في بطولته كل من نيللى كريم، جومانا مراد، شريف دسوقي، وآخرين من إخراج ماندو العدل وتأليف مدحت العدل.