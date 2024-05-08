اشتباكات ضارية شرق مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة كتب: شريف سليمان 06:35 ص | الأربعاء 08 مايو 2024 اشتباكات اندلعت اشتباكات ضارية شرق مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية» ترصد نشوب اشتباكات قرب معبر رفح من الجانب الفلسطيني (فيديو) اشتباكات واحتجاجات تهز جامعات أمريكية.. فض اعتصامات واعتقالات طلاب بسبب غزة اشتباكات عنيفة في محيط «بلاطة» تزامنا مع اقتحام المنطقة الشرقية بالضفة «القاهرة الإخبارية»: اشتباكات قوية مع قوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر بالضفة إصابة 9 جنود إسرائيليين خلال اشتباكات مع الفصائل الفلسطينية في طولكرم اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس بطولكرم «القاهرة الإخبارية»: إصابة جنديين إسرائيليين في اشتباكات مع فلسطينيين بالضفة الغربية اشتباكات رفح الفلسطينية قطاع غزة بقلم شريف سليمان