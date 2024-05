ماذا سيحدث في حال سقط إنسان في ثقب أسود؟

قدم علماء ناسا رسما متحركا جديدا باستخدام الحاسوب العملاق Discover، يوضح التأثيرات المحتملة عند سقوط إنسان في «نقطة اللاعودة» للثقب الأسود، بحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وبالرغم من عدم عرض ثقب أسود محدد في الفيديو الافتراضي، إلا أن حجمه يقارب حجم الثقب الأسود الهائل الموجود في مركز درب التبانة، فيما تم إنتاج حوالي 10 تيرابايت من البيانات عن هذا المشروع.

عند بدء الفيديو واقتراب الكاميرا من الفراغ، يظهر القرص التراكمي بلون برتقالي ساطع، والذي يشار إليه بأنه قرص ساخن من الغاز يدور حول الثقب الأسود.

القرص التراكمي يتكون من مادة تنبعث منها طاقة عندما تسقط في الثقب الأسود، سواء كانت غازية أو غبارية أو من نوع آخر.

Ever wonder what happens when you fall into a black hole?



Thanks to a new, immersive visualization produced on a NASA supercomputer, we're kicking off #BlackHoleWeek with a virtual plunge into the event horizon—a black hole's point of no return: https://t.co/aIk9MC1ayK pic.twitter.com/CoMsArORj4