ماذا سيحدث في حال سقط إنسان في ثقب أسود؟

قدم علماء ناسا رسما متحركا جديدا باستخدام الحاسوب العملاق Discover، يوضح التأثيرات المحتملة عند سقوط إنسان في «نقطة اللاعودة» للثقب الأسود، بحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وبالرغم من عدم عرض ثقب أسود محدد في الفيديو الافتراضي، إلا أن حجمه يقارب حجم الثقب الأسود الهائل الموجود في مركز درب التبانة، فيما تم إنتاج حوالي 10 تيرابايت من البيانات عن هذا المشروع.

الثقب الأسود

عند بدء الفيديو واقتراب الكاميرا من الفراغ، يظهر القرص التراكمي بلون برتقالي ساطع، والذي يشار إليه بأنه قرص ساخن من الغاز يدور حول الثقب الأسود.

القرص التراكمي يتكون من مادة تنبعث منها طاقة عندما تسقط في الثقب الأسود، سواء كانت غازية أو غبارية أو من نوع آخر.

Ever wonder what happens when you fall into a black hole?



Thanks to a new, immersive visualization produced on a NASA supercomputer, we're kicking off #BlackHoleWeek with a virtual plunge into the event horizon—a black hole's point of no return: https://t.co/aIk9MC1ayK pic.twitter.com/CoMsArORj4 — NASA (@NASA) May 6, 2024

يشير مصطلح أفق الحدث إلى النقطة التي لا يمكن لأي شيء، حتى الضوء، الهروب منها.

أفق الحدث للثقب الأسود الافتراضي يمتد لمسافة تقدر بحوالي 25 مليون كيلومتر، ويمثل حوالي 17% من المسافة بين الأرض والشمس.

تأثير الجاذبية للثقب الأسود

كشفت وكالة ناسا أن الحدث الافتراضي، كما يُرى من منظور الفرد عبر الكاميرا الافتراضية، تم تسريعه بشكل كبير بنسبة 60% من سرعة الضوء، ومن المفترض أن تمثل الكاميرا منظور رائد الفضاء في حال تمكنه من الوصول إلى الثقب الأسود، وهو أمر مستحيل في الوقت الحالي.

وذكر لكزافييه كالميت، أستاذ الفيزياء في جامعة ساسيكس، سيزداد تأثير الجاذبية للثقب الأسود بشكل كبير، ما سيؤدي إلى تمدد جسم الشخص إلى شكل يشبه المعكرونة الطويلة، وهذا الوضع لن يكون مريحًا على الإطلاق، وسيحدث بسرعة نسبية، وبالتالي إذا كانت هذه العملية مؤلمة، فمن المحتمل أن لا تستمر الآلام لفترة طويلة.