معلومات كارثية تورط «ناسا» في «كذبة كبرى».. ماذا حدث قبل 63 عاما؟

يُدرك العالم أن 12 أبريل 1961 كان موعد أول رحلة بشرية إلى الفضاء بقيادة السوفيتي يوري غاغارين، الذي فتح المجال أمام استكشاف الفضاء علميًا، لكن الصفحة الرسمية لوكالة الفضاء الدولية «ناسا» نشرت تدوينة قلبت الموازين، وأثارت جدلًا واسعًا في التعليقات بعد نفيها للمجهود الروسي، مما جعلها في مرمى النقد، فماذا حدث؟

مركز جونسون للفضاء التابع للوكالة الدولية «ناسا»، قال في تغريدة عبر منصة «إكس»: «رائد الفضاء آلان شيبرد صنع التاريخ قبل 63 عامًا، عندما انطلق إلى الفضاء كطيار لمهمة Mercury-Redstone 3، كانت هذه أول رحلة مأهولة إلى الفضاء على الإطلاق، اليوم نحن على بعد يوم واحد فقط من إطلاق اختبار الطيران لطاقم بوينج (CFT) التابع لناسا إلى الفضاء»، أثارت هذه التدوينة جدلًا واسعًا بين الجمهور الذي اتهم وكالة الفضاء بتعمد إلغاء الجهود الروسية في هذا المجال.

صحح المتابعون معلومات «ناسا» من خلال تعلقاتهم على منشورها، وذلك بالإجماع على أن الروسي«غاغرين» هو أول من وطأت قدميه الفضاء، إلا أن الحساب الرسمي لـ«ناسا» أصر على إبقاء التغريدة، التي لا تزال موجودة حتى اللحظة.

#NationalAstronautDay



63 years ago, Alan Shepherd made history when he launched to space as the pilot of the Mercury-Redstone 3 mission. This marked the first ever crewed flight to space.



Today, we are just a day away from NASA’s Boeing Crew Flight Test (CFT) launching to… pic.twitter.com/EhvmPG7uUo