«الأرصاد»: نتعرض لظاهرة مناخية تحجب أشعة الشمس وتخفّض الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تتأثر اليوم بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على تكون سحب منخفضة ومتوسطة على مدار اليوم، ما يساعد على حجب جزء من أشعة الشمس وانخفاض قيم الحرارة عن الأيام الماضية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني ودينا شرف: «اليوم ستكون العظمى على القاهرة الكبرى نهارا 28 درجة مئوية، وبالتالي تكون الأجواء ربيعية مائلة للحرارة في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد».

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «الأجواء ستكون معتدلة تماما في الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وأجواء تتراوح بين حارة وشديدة الحرارة في الأماكن الموجودة بجنوب صعيد مصر في فترة الظهيرة، وفي فترة الليل ومع غياب أشعة الشمس تنخفض قيم الحرارة والصغرى في فترة الليل ستكون 17 درجة مئوية».