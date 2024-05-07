إيرادات «السرب» تتجاوز 16 مليون جنيه خلال 6 أيام في دور العرض
كتب:
نورهان نصرالله
12:09 م | الثلاثاء 07 مايو 2024
الفنان شريف منير في مشهد من فيلم السرب
نجح فيلم السرب في الحفاظ على المركز الأول في شباك التذاكر متصدرا قائمة الإيرادات لليوم السادس على التوالي من العرض في السينمات، محققا إيرادات بلغت 3 ملايين و90 ألف جنيه عن أمس الاثنين في دور العرض السينمائي.
وارتفع إجمالي إيرادات السرب على مدار أيام عرضه في دور العرض السينمائي منذ الأربعاء الماضي حتى اليوم لـ 16.5 مليون جنيه، وذلك وفقا لتقرير الإيرادات اليومي الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.
البرومو الدعائي لفيلم السرب
أبطال فيلم السرب
يضم فيلم السرب في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم الفنان أحمد السقا، بجانب كلا من محمد ممدوح، شريف منير، دياب، نيللي كريم، صبا مبارك، مصطفى فهمي، بجانب مجموعة من ضيوف الشرف: آسر ياسين، أحمد فهمي، كريم فهمي، أحمد حاتم، محمد فراج وإسلام جمال، ومن تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال.