إيرادات «السرب» تتجاوز 16 مليون جنيه خلال 6 أيام في دور العرض

نجح فيلم السرب في الحفاظ على المركز الأول في شباك التذاكر متصدرا قائمة الإيرادات لليوم السادس على التوالي من العرض في السينمات، محققا إيرادات بلغت 3 ملايين و90 ألف جنيه عن أمس الاثنين في دور العرض السينمائي.

وارتفع إجمالي إيرادات السرب على مدار أيام عرضه في دور العرض السينمائي منذ الأربعاء الماضي حتى اليوم لـ 16.5 مليون جنيه، وذلك وفقا لتقرير الإيرادات اليومي الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

البرومو الدعائي لفيلم السرب

أبطال فيلم السرب

يضم فيلم السرب في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم الفنان أحمد السقا، بجانب كلا من محمد ممدوح، شريف منير، دياب، نيللي كريم، صبا مبارك، مصطفى فهمي، بجانب مجموعة من ضيوف الشرف: آسر ياسين، أحمد فهمي، كريم فهمي، أحمد حاتم، محمد فراج وإسلام جمال، ومن تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال.