«التعليم» تحقق في مزاعم تداول امتحان «العربية» للصف الأول الثانوي عبر تليجرام

قال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الوزارة تحقق في مزاعم تداول امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي في عدد من الإدارات التعليمية، بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان، الذي يؤديه الطلاب اليوم.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ صفحات الغش زعمت تداول امتحان اللغة العربية عبر تليجرام، وأنّ غرف العمليات في المديريات التعليمية تتابع الأسئلة المتداولة للتأكد من أنّها لذات الامتحان الذي يؤديه الطلاب الآن.

وأكد المصدر أنّه حال التحقق من الأسئلة المتداولة، سيتم التوصل إلى الطلاب الغشاشين، وتطبيق عقوبات صارمة عليهم وفقا لقانون الغش الإلكتروني.