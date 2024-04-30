وظيفة معلم مساعد وزارة التربية والتعليم.. اعرف موعد وتفاصيل التقديم

يفتح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، باب التقديم في مسابقة جديدة لتعيين نحو 19 ألف خريج في وظيفة معلم مساعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في الفترة من 14 إلى 27 مايو المقبل، وذلك وفقًا للبيان الصادر عن الجهاز أمس.

تخصصات وظيفة معلم مساعد وزارة التربية والتعليم

وأوضح البيان، أن التخصصات المطلوبة للتعيين في وظيفة معلم مساعد وزارة التربية والتعليم، تشمل معلم مادة للصفوف الابتدائية «الرابع، الخامس، السادس» لسد احتياجات المدارس بمختلف مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني على مستوى الجمهورية، وفقًا لاحتياجات كل مديرية للمواد الآتية:

- اللغة العربية.

- اللغة الإنجليزية.

- الرياضيات.

- العلوم.

- الدراسات الاجتماعية.

- الحاسب الاّلي.

تخصصات تحتاج لدبلوم تربوي

وأضاف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في بيانه، أن الوظائف المطلوبة متاحة في الـ 27 محافظة، وأوضح شروط التقديم للمسابقة عبر بوابة الوظائف الحكومية، مؤكدًا وجود شرطٍ أساسي لقبول المتقدمين للمسابقة وهو الحصول على مؤهل «دبلوم عام تربوي» من إحدى الكليات التربوية للخريجين من الكليات غير التربوية، وهي كالتالي:

1- كلية الآداب.

2- كلية دار العلوم.

3- كلية الألسن.

4- كلية اللغات والترجمة.

5- كلية اللغة العربية «الشعبة العامة».

6- كلية الدراسات الإسلامية والعربية «شعبة اللغة العربية».

7- كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة «الشعبة العامة».

8- كلية الدراسات الإنسانية.

9- كلية العلوم جميع التخصصات عدا «الفلك والأرصاد الجوية».

10- كلية الهندسة تخصص حاسبات.

11- كلية الحاسبات والمعلومات أو ما يعادلها.

12- كلية نظم المعلومات الإدارية «قسم نظم المعلومات الإدارية».