وزير الإسكان يوجّه بالاهتمام بجودة التنفيذ في مشروعات «سكن لكل المصريين»

وجّه الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالاهتمام بالبرامج التنفيذية بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» والجودة المطلوبة في التنفيذ، خلال متابعته مستجدات موقف تنفيذ الوحدات بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمدن «القاهرة الجديدة والعاشر من رمضان وحدائق العاصمة»، من خلال نتائج جولات تفقدية وتقارير عن المبادرة.

ووجّه وزير الإسكان بتنفيذ المشروعات الخدمية في مواقع المبادرة، بالتزامن مع تنفيذ العمارات، والاهتمام بأعمال تنسيق الموقع أولا بأول في المواقع التي تم الانتهاء من تنفيذ العمارات والمرافق بها، لتسليم الوحدات لمستحقيها جاهزة الخدمات.

وفي هذا الإطار، تفقد المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سير العمل بوحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» في التجمع الثالث، كمحور إسكان جديد يتم تنفيذه تحت إشراف جهاز المدينة ضمن خطة الدولة لتوفير سكن ملائم لكل المصريين.

تنفيذ 222 عمارة سكنية

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة أنّ المبادرة تشتمل على تنفيذ 222 عمارة سكنية بها 5208 وحدات سكنية بمساحات تتراوح من 90 : 120 مترا مربعا، و174 وحدة إدارية، و81 وحدة تجارية، جارٍ تنفيذها، مشيرا إلى أنّ نسبة الإنجاز بلغت مرحلة متقدمة.

وفي مدينة العاشر من رمضان، تابع المهندس علاء منيع، رئيس جهاز المدينة، استكمال أعمال تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين - محور متوسط الدخل» بمنطقة الخدمات الإقليمية.

وأوضح المهندس علاء منيع، أنّه جار تنفيذ 86 عمارة بها 1632 وحدة سكنية، وبلغ متوسط نسبة التنفيذ 80% تقريبا، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 1152 وحدة تقريبا، شاملة أعمال الربط على المرافق وأعمال تنسيق الموقع العام بالمدينة، لافتاً إلى أنّ مساحات الوحدات تتراوح من (100 – 110 - 120)م2/ للوحدة، ويتم تسليمها كاملة التشطيب.

وفي مدينة حدائق العاصمة، تفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز المدينة الأعمال الجارى تنفيذها بوحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين - محور محدودى الدخل» بمنطقة 2350 فدانا، يرافقه مسؤولو الجهاز، حيث وجّه بضرورة المتابعة المستمرة للأعمال لإنهائها بالجودة المطلوبة، والتأكد من جودة الخامات المستخدمة في البناء والتشطيبات الخارجية.

كما تابع رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، بعض أعمال الطرق الجاري تنفيذها والميدان الواقع بمدخل المدينة، مشددا على ضرورة تكثيف العمل بالميدان للانتهاء منه في أسرع وقت لتسهيل الحركة المرورية للمقيمين والمترددين على المدينة، ولإتاحة العمل لإدارة الزراعة في زراعة المسطحات الخضراء للأماكن المتاحة.