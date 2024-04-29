رئيس جهاز حدائق العاصمة يتفقد وحدات سكن لكل المصريين ومشروعات المرافق

تفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، ومسئولو الجهاز، الأعمال الجاري تنفيذها بوحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين - محور منخفضي الدخل» المرحلة الخامسة، وجرى التأكيد على سرعة الانتهاء من الأعمال بالجودة المطلوبة.

التأكيد على سرعة الانتهاء من الأعمال بالجودة المطلوبة

كما تفقد رئيس الجهاز مشروع تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي جنوب المدينة، والجاري تنفيذها كحل دائم لصرف المدينة بطاقة تصميمية للمحطة 252000 متر مكعب/اليوم.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، أنه جارٍ تنفيذ المرحلة الأولى منها بقدرة 126000 متر مكعب/يوم بإجمالي 12 طلمبة، مشيرا إلى استكمال أعمال الزراعة تباعًا في الأماكن الجاهزة لذلك، مشددًا على ضرورة إنجاز الأعمال طبقًا للبرامج الزمنية.

وتفقد المهندس عمار مندور، ومسئولو الجهاز، محطة رافع مياه حدائق العاصمة، حيث تبلغ القدرة التصميمية للمحطة 95 ألف متر في اليوم، وجارٍ تنفيذ المرحلة الأولى منه بقدرة 38 ألف متر مكعب في اليوم من خلال 3 طلمبات بتصرف 220 ل/ث للطلمبة الواحدة.

وأوضح مندور أنه تم تنفيذ عدد 2 خزان مياه أرضي بسعة 8000 متر مكعب للخزان الواحد، كما تشمل المحطة مبنى الكلور، ومبني للورش والصيانة، ومبنى مخازن، مشيرًا إلى أن محطة الرفع ستغذى منطقة 2350 فدانا بالمياه اللازمة لحاجة سكان المدينة.