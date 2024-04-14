موعد دفع أقساط شقق مشروع سكن لكل المصريين 3 في الإعلان التكميلي

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، بدء تلقي الأقساط الربع سنوية للمواطنين المقبولين ممن كانوا خارج الأولوية بالطرح الأول لـ«سكن لكل المصريين 3»، بنظام التمويل العقاري، وذلك من خلال رسائل نصية أرسلت لهم عبرهواتفهم.

دفع الأقساط الربع سنوية لـ«سكن لكل المصريين 3»

وحدد الصندوق في رسالته، يوم 15 أبريل الجاري وهو الموافق غداً الاثنين لسداد الأقساط الربع سنوية للمقبولين في الإعلان التكميلي، للمتقدمين في مشروع «سكن لكل المصريين 3»، في أي من مكاتب البريد المميكنة.

غرامة التأخير عن أقساط سكن لكل المصريين 3

ووفقاً للصندوق فإن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية منحت المقبولين في «سكن لكل المصريين 3» فترة سماح شهر من هذا التاريخ لسداد الدفعة الأولى، مشددة على أنه في حالة التأخير عن السداد في المواعيد المقررة يتم سداد غرامة، تأخير تبلغ نسبتها 1.5% من قيمة الدفعة عن كل شهر تأخير.

العدول عن تخصيص وحدة سكن لكل المصريين 3

وأوضح أنه في حالة عدم الالتزام بسداد دفعتين متتاليتين من الدفعات ربع السنوية المقررة عن مشروع «سكن لكل المصريين 3» يعتبر عدولاً من المتقدم عن استكمال طلب التخصيص، ويحق للصندوق وقف إجراءات التخصيص والتعاقد، ويتمّ ردّ المبالغ المحصلة للعميل مرة أخرى.