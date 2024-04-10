نص رسالة قبول طلب التحويل بـ«سكن لكل المصريين 3».. موعد سداد الأقساط

رسالة مُهمة وصلت إلى المواطنين الذين كانوا خارج الأولوية بالطرح الأول لـ«سكن لكل المصريين 3»، وقدمّوا في الإسكان التكميلي، الذي أتاحته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تحمل في مضمونها مواعيد وتعليمات مُهمة وإجراءات وآليات عملية التسليم نفسها.

موعد التسليم

تبدأ الرسالة التي وصلت للمواطنين عبر هواتفهم، بـ«تم قبول طلبكم بالتحويل للإعلان التكميلي بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 3، وفي حالة رغبتكم بالاستمرار، يمكنكم التوجه لسداد الدفعة الأولى للأقساط ربع السنوية للإعلان، في أحد مكاتب البريد المُميكنة في 15 أبريل 2024».

لم تقتصر الرسالة على هذه التعليمات فقط، بل اشتملت أيضاً على تواريخ مُهمة، فقالت: «علماً أنه توجد فترة سماح شهر من هذا التاريخ لسداد الدفعة الأولى»، مُحددة الموقف في حالة التأخير في سداد أي دفعة عن مواعيدها المقررة، مضيفة: «يتم سداد غرامة تأخير تبلغ نسبتها 1.5% من قيمة الدفعة عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر».

موقف عدم السداد

أما في حالة عدم الالتزام بسداد دفعتين متتاليتين من الدفعات ربع السنوية المقررة والمنصوص عليها في ضوابط التسليم، وحل موعد الدفعة التي تليهما، قالت الرسالة النصية: «إن ذلك يعد عدولاً من المتقدم عن استكمال طلب التخصيص ويحقق للصندوق وقف إجراءات التخصيص والتعاقد ويتم رد المبالغ المحصلة للعميل مرة أخرى».