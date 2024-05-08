ماذا قالت حركات بوتين خلال حفل تنصيبه؟.. خبير في لغة الجسد يفجر مفاجأة

لم تمر مراسم تأدية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليمين لولايته الخامسة في موسكو، خلال الساعات الماضية مرور الكرام، إذ حرصت الصحف العالمية على تناول الحدث كلٍ بطريقته، إلا أن أبرزها تطرق إلى تحليل لغة جسد الرئيس الروسي، والتي كشفت عن مفاجأة جديدة.

بوتين الذي أدى اليمين الدستوري، مرة أخرى، في حفل تنصيب فخم في موسكو، ظهر وهو يقف خلف منبر فاخر وخلفه علم روسيا عملاق مزخرف على شاشة كبيرة، إلا أن الفقرة الأخيرة من خطابه كشفت عن أشياء مثيرة للاهتمام بحسب خبير لغة الجسد إنبال هونيجمان.

ماذا قالت لغة جسد بوتين خلال تنصيبه؟

«سأبذل كل ما في وسعي لأكون جدير بثقتكم، نحن أمة واحدة وعظيمة ومعا سنتغلب على كل العقبات وننفذ ونحقق كل ما نحلم به، معا سوف ننتصر»، جملة قالها بوتين في نهاية خطابه، جعلت خبير لغة الجسد يؤكد أن الرئيس الروسي بدا وكأن قلبه مكسورا، بحسب ما نقلته صحيفة «دايلي ستار» البريطانية.

تضمنت لغة جسد فلاديمير بوتين أثناء خطابه بعض الإشارات الجسدية المثيرة للاهتمام، ومنها أن كتفيه يتحركان قليلا للأعلى والأسفل، وهو ما يشبه الهزهزة، قد يعني هذا أنه يجد المناسبة مملة وقلبه ليس منخرطًا فيها حقًا، بحسب الخبير.

خبير لغة جسد يفجر مفاجآت عن بوتين خلال حفل التنصيب

وأضاف: «تعابير وجهه لا تكشف الكثير، حيث أن ذقنه للأسفل ويومئ برأسه بانتظام عند سماع كلماته، مما يدل على اقتناعه، عندما صرح الرئيس ببيانه الختامي، بأنهم معًا سينتصرون، تتجول عيناه بعيدًا، مما يشير إلى أن تركيزه مكسورا».

وأشار الخبير إلى أن نهاية حديث بوتين شهدت رفع حاجبيه وتصلب ذقنه، مما يخلق تعبيرا عن التصميم، موضحا: «إن المزيج المثير للاهتمام من لغة الجسد الذي يجمع بين الملل المحتمل والتصميم يظهر أن الرئيس الروسي في فترة الولاية الخامسة ليس هو نفس بوتين الذي كان أكثر تركيزا في الولاية الماضية».