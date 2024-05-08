زعيم كوريا الشمالية يهنئ بوتين بمناسبة تنصيبة لولاية جديدة

أرسل زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، تهنئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة تنصيبه لولاية جديدة، عبر سفارة روسيا الاتحادية في كوريا الشمالية، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

كيم جونج أون يهنئ بوتين

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية، أن الأمين العام لحزب العمال الكوري ورئيس شؤون الدولة في البلاد، كيم جونج أون، أرسل رسالة شخصية إلى فلاديمير بوتين، مهنئًا إياه بمناسبة حفل تنصيبه رئيسًا لروسيا الاتحادية.

وفي تهنئته، عبر كيم جونج أون عن تمنياته للرئيس بوتين بالنجاح في أداء مهامه المسؤولة لصالح دولة روسيا وشعبها.

بوتين يحلف اليمين كرئيسا لروسيا

وأدى الرئيس فلاديمير بوتين اليمين الدستورية كرئيس لروسيا أمس، وأكد في كلمته للشعب الروسي قدرة البلاد على تجاوز التحديات الحالية.

وأكد بوتين أيضًا، على استمرار روسيا في التعاون مع الشركاء من أجل بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب ومنظومة متكاملة للأمن العالمي.