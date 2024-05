الممثل الأمريكي ستيفن سيجال في حفل تنصيب بوتين رئيسا لروسيا

ظهر الممثل الأمريكي ستيفن سيجال في مراسم استقبال الحضور للتواجد في حفل تنصب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا الاتحادية للمرة السادسة، بحسب «سكاي نيوز».

وسيتولى بوتين مقاليد الحكم في روسيا لـ 6 سنوات مقبلة عقب أدائه اليمين الدستورية في مقر الرئاسة (الكرملين).,

ستيفن سيجال هو ممثل أمريكي شهير ظهر في عدة أفلام في هوليود خاصة أفلام الأكشن.

The commencement of Vladimir Putin's new six-year term inauguration is imminent, with Steven Seagal in attendance, as expected..... pic.twitter.com/E8VP5qDhZA