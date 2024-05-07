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الممثل الأمريكي ستيفن سيجال في حفل تنصيب بوتين رئيسا لروسيا

كتب:

عمرو حسني
04:44 م | الثلاثاء 07 مايو 2024
بوتين وسيجال

بوتين وسيجال

ظهر الممثل الأمريكي ستيفن سيجال في مراسم استقبال الحضور للتواجد في حفل تنصب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا الاتحادية للمرة السادسة، بحسب «سكاي نيوز».

بوتين رئيسا لروسيا لـ6 سنوات مقبلة

وسيتولى بوتين مقاليد الحكم في روسيا لـ 6 سنوات مقبلة عقب أدائه اليمين الدستورية في مقر الرئاسة (الكرملين).,

ستيفن سيجال هو ممثل أمريكي شهير ظهر في عدة أفلام في هوليود خاصة أفلام الأكشن.

الحصول على جواز سفر روسي

وحصل سيجال على جواز السفر الروسي الذي تسلمه من بوتين عام 2016 مع احتفاظه بالجنسية الأمريكية ويقيم في روسيا منذ حصوله على جواز سفرها كما انضم إلى حزب قومي روسي عام 2021، وسافر في أغسطس الماضي إلى شرق أوكرانيا لدعم الأقاليم الأوكرانية التي انفصلت عن أوكرانيا مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية نهاية فبراير 2022.

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بقلم عمرو حسني