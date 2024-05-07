الممثل الأمريكي ستيفن سيجال في حفل تنصيب بوتين رئيسا لروسيا

ظهر الممثل الأمريكي ستيفن سيجال في مراسم استقبال الحضور للتواجد في حفل تنصب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا الاتحادية للمرة السادسة، بحسب «سكاي نيوز».

بوتين رئيسا لروسيا لـ6 سنوات مقبلة

وسيتولى بوتين مقاليد الحكم في روسيا لـ 6 سنوات مقبلة عقب أدائه اليمين الدستورية في مقر الرئاسة (الكرملين).,

ستيفن سيجال هو ممثل أمريكي شهير ظهر في عدة أفلام في هوليود خاصة أفلام الأكشن.

The commencement of Vladimir Putin's new six-year term inauguration is imminent, with Steven Seagal in attendance, as expected..... pic.twitter.com/E8VP5qDhZA — Richard (@ricwe123) May 7, 2024

الحصول على جواز سفر روسي

وحصل سيجال على جواز السفر الروسي الذي تسلمه من بوتين عام 2016 مع احتفاظه بالجنسية الأمريكية ويقيم في روسيا منذ حصوله على جواز سفرها كما انضم إلى حزب قومي روسي عام 2021، وسافر في أغسطس الماضي إلى شرق أوكرانيا لدعم الأقاليم الأوكرانية التي انفصلت عن أوكرانيا مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية نهاية فبراير 2022.