قصة أغرب هدية قدمها بوتين لرئيس وزراء إيطاليا السابق سيلفيو برلسكوني

حكى فابريزيو تشيكيتو، عضو مجلس الشيوخ السابق وأحد الأصدقاء المقربين لرئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، عن هدية غريبة منحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبرلسكوني عام 2013.

برلسكوني كان يرافق بوتين في رحلة صيد

وقال تشيكيتو، في مقابلة نشرتها صحيفة «كورييري ديلا سيرا» ونقلتها «سكاي نيوز» إن برلسكوني كان يرافق بوتين في رحلة صيد أثناء قضائهما عطلة معًا في إحدى منازله الريفي، حيث عرض بوتين على برلسكوني الذهاب للصيد على الرغم من أنه لم يلمس بندقية قط في حياته وبمجرد وصولهم الغابة، سلمه بندقية وساروا معًا في الثلج ورصد بوتين غزالين وهم باصطياد أحدهم وطلب من ضيفه اصطياد الأخر، وأطلق بوتين النار على الغزالين وحمل سكينا بيده قطع الغزال إلى أرباع واستخرج قلبه ووضعه على صينية خشبية قائلاً إنها ستكون وجبة استثنائية.

وكانت هناك علاقة طيبة تربط بوتين ببيرلسكوني حيث دافع الأخير عن بوتين حتى بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بينما وصف صديقه قطب الإعلام الذي تحول إلى سياسي بأنه صديق حقيقي بعد وفاته في يونيو من العام الماضي.