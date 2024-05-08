مضاد كلمة أوفى.. سؤال بامتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم، امتحان اللغة العربية، والذي بدأ في التاسعة صباحا وفقا للجداول المعلنة من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

مضاد كلمة أوفى

وتضمن امتحان الصف الأول الثانوي في إدارة العجوزة بمحافظة الجيزة، سؤالا عن مضاد كلمة أوفى، وكان من بين الاختيارات: أتم - أشمل - أبعد - أنقص.

وجاء سؤال آخر نصه: «يجب علينا ترشيد استهلاك المياه والكهرباء»، اكتب رؤيتك حول الموضوع السابق للحفاظ على خيرات الوطن في 10 أسطر، مراعيًا الأسس الفنية الكتابية وسلامة اللغة والأسلوب وعلامات الترقيم.