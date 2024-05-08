«التعليم»: أوراق أسئلة امتحانات النقل مؤمنة داخل غرفة مغلقة بالحديد

أكدت الإدارات التعليمية تأمين أوراق أسئلة امتحانات صفوف النقل الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024 والإجابات، حيث يتم وضعها داخل غرفة مغلقة بالحديد محكمة الغلق والتأمين.

وأكدت الإدارات التعليمية، انضباط سير العملية الامتحانية في اليوم الأول من امتحانات الفصل الدراسي الثاني، مع وجود تعليمات وتنبيهات بعدم اصطحاب التليفون المحمول مع الطلاب والملاحظين والتصدي لمحاولات الغش والحفاظ على سرية الامتحانات.

وأشارت الإدارات التعليمية، إلى ضرورة تأمين الأسئلة والإجابات داخل غرفة مغلقة بالحديد محكمة الغلق والتأمين، مع التأكد من كفاية وسلامة وسائل الأمن والسلامة بجميع اللجان، ومراجعة التوصيلات الكهربائية وفصل التيار الكهربي في نهاية كل يوم عن الحجرة المخصصة للكنترول والموجودة بها كراسات الإجابات.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي اليوم، وفق المواعيد المعتمدة من المديريات التعليمية، وسط إجراءات احترازية ووقائية بالمدارس، وتعليمات مشددة بعدم اصطحاب الهاتف المحمول والسماعات، والساعات الإلكترونية أو أي وسيلة من وسائل الغش نهائيا للطلاب والملاحظين.