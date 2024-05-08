تشكيل مجلس «نقابات المهن الطبية» بكفر الشيخ.. «الجنزوري» رئيسا للاتحاد

اجتمع نقباء المهن الطبية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، في خطوة جديدة لتكوين مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية.

الجنزوري رئيسًا لاتحاد نقابات المهن الطبية بكفر الشيخ

وبحسب اللوائح والقوانين، جرى تشكيل مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية ليصبح الدكتور أحمد الجنزوري، نقيب أطباء كفر الشيخ، رئيسًا لاتحاد نقابات المهن الطبية بمحافظة كفر الشيخ، كما جرى اختيار الدكتور نشأت علوان، نقيب الأطباء البيطريين، نائبًا أول لرئيس اتحاد المهن الطبية، والدكتور إبراهيم الجندي، وكيل نقابة الصيادلة، أمينا عاما لاتحاد المهن الطبية، والدكتور أحمد فاضل، نقيب أطباء الأسنان، أمينًا لصندوق الاتحاد.

كما جرى اختيار الأعضاء من ممثلي النقابات الطبية؛ الدكتور هشام كامل، وكيل نقابة الأطباء، والدكتور مصطفى محمود، وكيل نقابة الصيادلة، والدكتور إيهاب عامر، أمين عام نقابة أطباء الأسنان بكفر الشيخ، والدكتور محمد عبد الله، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين.

اجتماع دوري كل شهر

وقرر مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية بكفر الشيخ، عقد اجتماع دوري للاتحاد، يوم الاثنين من كل شهر، بنقابة الأطباء البشريين، وكذلك تحديد غرفة بنقابة الأطباء، لتكون مقرا لاتحاد المهن الطبية بمحافظة كفر الشيخ.