في اليوم العالمي لـ«الثلاسيميا».. هيئة الدواء تكشف طبيعة المرض

أصدرت هيئة الدواء المصرية تقريرًا رسميا لها، تزامنا مع اليوم العالمي لمرض الثلاسيميا، تناولت فيه طبيعة هذا المرض الوراثي.

وذكرت الهيئة أن مرض الثلاسيميا أحد أمراض الدم الوراثية، يتسم بعدم قدرة الجسم على تصنيع الهيموجلوبين بشكل طبيعي، وينتشر المرض بين شعوب الشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط.

مرض الثلاسيميا أحد أمراض الدم الوراثية

وبحسب تقرير هيئة الدواء تختلف حدة الأعراض بين مرضى الثلاسيميا وفقًا لنوعها، والذي يمكن تحديده بمعرفة طبيعة التحور الوراثي المُسبب للمرض، فكلما كان عدد الجينات المتحورة أكبر كانت الأعراض أكثر حدة.​

اليوم العالمي لمرض الثلاسيميا

يأتي ذلك فى إطار حرص الهيئة على صحة وسلامة المواطنين، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة، والبعد عن السلوكيات الخاطئة التى لها أضرار على أجهزة الجسم، والعمل على رفع التوعية الصحية لدى المواطن، تجاه الأمراض المعدية وغير المعدية.​