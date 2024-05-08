إزالة 28 لوحة إعلانية مخالفة في كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إزالة 28 لوحة إعلانية مخالفة، وتقنين 3 إعلانات أخرى، بنزلة كوبري رافد بلطيم مرورًا بشريط سكة حديد محطة الملك حتى دوران القوات المسلحة استعدادًا للامتياز الإعلاني بجميع شوارع مدينة كفر الشيخ، طبقًا لقانون الإعلانات 208 لسنة 2020، وذلك تحت إشراف أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بالتنسيق مع إدارة الدعاية والإعلانات، برئاسة محمد السعيد، والتدخل السريع.

تحرير محاضر للمخالفين

وقال المحافظ، إنّ اللوحات الإعلانية المخالفة تنوعت ما بين لافتات وبنرات إعلانية، وتم تحرير محاضر للمخالفين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار حملة مكثفة لتقنين الإعلانات المخالفة على مستوى المحافظة.

استمرار حملات إزالة الإعلانات المخالفة بجميع الشوارع

وأكد محافظ كفر الشيخ، استمرار حملات إزالة الإعلانات المخالفة بجميع الشوارع والميادين والطرق العامة بمراكز ومدن المحافظة؛ للتأكد من خلوها من أي مظاهر للتعدي والإعلانات المخالفة وغير المرخصة، وذلك في إطار حرص المحافظة على تحسين المظهر الحضاري للمدن والقرى، وتطبيق القانون والضوابط المنظمة لعملية الإعلان، موجهًا بالاستمرار في التصدي لجميع أشكال التعديات على الطريق العام، ومخالفات شروط الترخيص للأنشطة التجارية المختلفة أو تركيب الإعلانات التجارية دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.