«النواب» يناقش الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام 2022-2023 اليوم

يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته العامة اليوم الأربعاء، لاستكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة.

حسابات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية

يناقش المجلس الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، عن السنة المالية 2022-2023، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير العام يتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية.

تضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عددًا من التوصيات، لتلافي الملاحظات الواردة من الجهاز المركزي للمحاسبات، ومن بينها الاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية، وإجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الصدد.