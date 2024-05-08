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«التعليم» تطلق بثا مباشرا لمراجعة المواد الدراسية للشهادة الإعدادية

كتب:

أميرة فكري
11:03 ص | الأربعاء 08 مايو 2024
صورة أرشيفية - طلاب

صورة أرشيفية - طلاب

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، انطلاق البث المباشر لمراجعة المواد الدراسية للشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام 2023-2024، وتتم المراجعة اليوم في مادة رياضيات E من الساعة 10:12 رياضيات باللغة العربية من الساعة 12:2 وفق الجدول المعلن.

مراجعة للشهادة الإعدادية 

وأكدت مديرية التعليم، أنّه يتم إعلان جدول مواعيد البث المباشر والروابط منذ بداية الأسبوع  والهدف الأساسي من البث تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، وتمكين الطلاب من تحقيق نواتج التعلم المطلوبة في جميع المواد.

روابط دخول البث للمراجعات النهائية حسب الجدول المعلن

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDAxZjE5MjEtN2EyZC00N2ZkLWE1ODctNzM4YTc2ZjNjZjY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226ed06fae-340b-4170-a72a-afb3aa404daf%22%2c%22Oid%22%3a%22140a9e9b-7656-4e56-bcdc-4b76f5ae33fc%22%7d

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