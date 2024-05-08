انطلاق امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل في جميع المدارس

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، اليوم، وفقًا للمواعيد المعتمدة من المديريات التعليمية، وسط إجراءات احترازية ووقائية في المدارس، وتعليمات مشددة بعدم اصطحاب الهاتف المحمول والسماعات، والساعات الإلكترونية أو أي وسيلة من وسائل الغش نهائيا للطلاب والملاحظين.

وتعقد امتحانات الصفوف من الرابع الابتدائي للصف الثاني الإعدادي ورقيًا على مستوى المدرسة، وتكون الأسئلة غير موحدة، أما امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي تكون موحدة على مستوى الإدارة.

غرف عمليات التعليم لمتابعة الامتحانات

وأكدت المديريات التعليمية، أن غرف العمليات بالمديريات التعليمية تتواصل مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية؛ للاطمئنان على سير الامتحانات وإزالة أي معوقات تعيق الامتحانات؛ لضبط الامتحانات دون أي مشاكل.

وأضافت المديريات، إلى أنّه انتهاء من صيانة وتعقيم اللجان الامتحانية بالمدارس وتوزيع المعلمين المشاركين بأعمال المراقبة والملاحظة والتصحيح وطباعة أسئلة الامتحان، مشيرة إلى جاهزية غرفة العمليات بالمديريات لمتابعة الامتحانات بالإدارات التعليمية لحل أي مشكلات أو معوقات داخل اللجان والعمل على حلها فورًا.

ووجهت المديريات التعليمية، طلاب صفوف النقل بالحضور إلى المدرسة قبل الوقت المحدد لبدء الامتحان بوقت كافي، ودخول اللجنة مع دق الجرس وعدم التأخرعن دخول اللجنة، وجلوس الطالب في المكان المخصص له داخل اللجنة طوال فترة الامتحانات.