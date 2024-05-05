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ضوابط اعتذار المراقبين عن المشاركة في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

كتب:

أميرة فكري
10:58 ص | الأحد 05 مايو 2024
صورة أرشيفية - طلاب

صورة أرشيفية - طلاب

كشفت المديريات التعليمية عن حالات وضوابط الاعتذار بالنسبة للمراقبين عن المشاركة في امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، والمستندات المطلوبة تقديمها للإدارات التعليمية لإثبات الحالات  للمراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان.

وأضافت المديريات التعليمية في خطاب رسمي، أنّه بالنسبة لـ«مراقب أول - مراقب - ملاحظ - معاون» يتم تقديم الاعتذارات عن طريق الإدارة، ويتم قبول الاعتذار حال قبول الشروط وتوفير البديل، وبالنسبة لرؤساء اللجان المنتدبين حال كان لديه عذر، تُطبق الشروط ذاتها وتتولى الإدارة توفير بديل بنفس الوظيفة. 

حالات الاعتذار والمستندات 

- وجود طفل رضيع حتى عامين ويتم تقديم صورة من تحقيق الشخصية للأم مع شهادة ميلاد الطفل. 

- وفاة الزوج ويتم تقديم صورة من شهادة وفاة الزوج وصورة بطاقة الزوجة.

- عمل الزوج في منطقة نائية ويتم تقديم خطاب معتمد من جهة عمل الزوج بالمنطقة النائية أنّه ما زال على قوة العمل حتى تاريخه وصورة بطاقة الزوج.

- سفر الزوج للخارج ويتم تقديم صورة جواز السفر بتأشيرة الخروج مرسلة بالفاكس بتاريخ حديث وصورة بطاقة الزوجة.

- رعاية الأبناء المعاقين ذهنيا والأزواج أصحاب الأمراض السرطانية.

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