أستاذ علوم سياسية: مصر الأكثر دراية بتفاصيل القضية الفلسطينية 

تحدث الدكتور حسن محمد سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة عن الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية، مؤكّدًا أنَّ مصر هي الأكثر دراية بتفاصيل ملف القضية الفلسطينية.

وقال أستاذ العلوم السياسية خلال لقائه على القناة الأولى والفضائية المصرية «نحن في وضع كارثي، العدوان الإسرائيلي مستمر منذ 7 أشهر ويستهدف المدنيين في قطاع غزة، المسألة ليست مرتبطة بالبنية العسكرية لحماس أو فكرة استعادة المحتجزين بدليل أنَّ كل الاستهداف يكون للنساء والأطفال، لأنّه لا يريد أجيالا قادمة تطالب بالقضية الفلسطينية أو تطالب بالدولة الفلسطينية، إذ أنه يريد تصفية القضية الفلسطينية».

وأضاف أنَّ هذا المخطط الاستيطاني التوسعي المستمر وقفت أمامه حجرة عثرة كبيرة جدًا، وهو الرفض المصري لفكرة تهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنَّ مصر قدمت وما تزال تقدم كل ما تستطيع أن تبذله على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي والمستوى الإغاثي، وعلى مستوى الدماء، إذ أن مصر قدمت الدماء لنصرة القضية الفلسطينية.

وتابع: «الدور المصري تاريخي، وهو مسئولية مصر، ليس فقط بحكم الموقع الجغرافي ولكن أيضًا بحكم التاريخ، وبحكم أن مصر صاحبة الملف، ومصر حين تتدخل في هذه القضية لا تتدخل بوصفها وسيط بين الفصائل الفلسطينية أحيانًا، أو بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولكنها صاحبة الملف وأكثر دولة دراية بتفاصيل هذا الملف».