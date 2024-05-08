حياة كريمة ترسل 29 شاحنة إغاثية إلى قطاع غزة (فيديو)

أرسلت مؤسسة حياة كريمة، بالشراكة مع جمعية الرباط التركية، 29 شاحنة محملة بما يقارب 658 طنًا من الدقيق للشعب الفلسطيني، وتأتي هذه الخطوة كجزء من سلسلة المساعدات الإغاثية المتواصلة لتخفيف الضغوط اليومية على الشعب الشقيق، وبذلك يصل إجمالي عدد الشاحنات التي قدمتها المؤسسة إلى 547 شاحنة حتى الآن.

شاحنات المساعدات التابعة لحياة كريمة

ووفقا لبيان صدر عن المؤسسة، تعكس هذه المبادرة الروح الإنسانية والتزام المؤسسات المشاركة بمساندة الفلسطينيين في مواجهة التحديات الراهنة، وتهدف هذه الجهود إلى توفير الاحتياجات الأساسية وضمان استمرارية الحياة بكرامة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

وتجسد مؤسسة حياة كريمة وجمعية الرباط التركية من خلال هذه الحملة، الدور الفعال لمؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في تقديم الدعم والمساعدة للمحتاجين، وتأتي هذه الشاحنات محملة بالدقيق كمادة غذائية أساسية، ما يساهم في تأمين احتياجات الغذاء اليومية للعائلات الفلسطينية.

استمرار تقديم الدعم لفلسطين

وأوضحت حياة كريمة في بيانها المنشور عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه مع استمرار الأوضاع الصعبة في فلسطين، تؤكد هذه الخطوة أهمية التضامن الإنساني والعمل المشترك بين المؤسسات الخيرية لتقديم يد العون، وتعتبر هذه الشاحنات جزءًا من سلسلة طويلة من المساعدات التي تهدف إلى تعزيز الصمود والتكافل بين الشعوب.

وتستمر مؤسسة حياة كريمة وشركاؤها في تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني، مؤكدين التزامهم بالوقوف إلى جانبهم في كل الأوقات، ومع كل شاحنة تصل إلى فلسطين، تُرسل رسالة أمل وتضامن، معبرة عن الإرادة القوية للمجتمع الدولي في دعم القضايا الإنسانية والعمل على تحقيق السلام والاستقرار.