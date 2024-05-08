أسعار الخضار والفاكهة اليوم في سوق العبور.. الطماطم بـ5 جنيهات

أعلنت المنصة الرسمية لسوق العبور عن أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 8-5-2024 في الأسواق المحلية، وسجل متوسط سعر كيلو الطماطم نحو 4 جنيهات، وسعر كيلو البصل الأبيض نحو 6 جنيهات، وذلك بعد أن دخل محصول البصل الجديد في الأسواق بكميات كبيرة، وشهد زيادة إنتاجية في الفدان، بحسب حديث حسين أبو صدام نقيب الفلاحين للوطن.

أسعار الخضار اليوم

الوطن تنشر أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 8-5-2024، وفق آخر تحديثات لموقع سوق العبور لتجارة الجملة.

- يتراوح سعر الطماطم بين 3 إلى 5 جنيهات

- يتراوح سعر البطاطس بين 4 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر البصل بين 5 إلى 8 جنيهات

- يتراوح سعر الكوسة بين 4 إلى 9 جنيهات

- يتراوح سعر الجزر بدون عروش بين 2.5 إلى 3.5 جنيه

- يتراوح سعر الفاصوليا بين 5 إلى 7 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان بلدي بين 2.5 إلى 7.5 جنيه

- يتراوح سعر الباذنجان رومي بين 3 إلى 7 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض بين 5 إلى 8 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي بين 5 إلى 7 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل رومي صوب بين 5 إلى 12 جنيهًا

- يتراوح سعر الفلفل حامي بلدي بين 2 إلى 5 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفـل حامي صوب بين 8 إلى 17 جنيهًا

- يتراوح سعر الفلفل ألوان «أصفر- أحمر- برتقالي» بين 16 إلى 22 جنيهًا.

- يتراوح سعر الملوخية بين 5 إلى 10 جنيهات.

- يتراوح سعر الخيار بين 5 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر الخيار بلدي بين 5 إلى 11 جنيهًا

- يتراوح سعر القلقاس بين 19 إلى 20 جنيهًا

- يتراوح سعر البطاطا بين 12 إلى 17 جنيهًا

- يتراوح سعر الثوم بين 33 إلى 40 جنيهًا

- يتراوح سعر اللفت بين 2 إلى 4 جنيهات

- يتراوح سعر البنجر بين 2 إلى 4 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم

- يتراوح سعر البرتقال الصيفي بين 4 إلى 7 جنيهات

- يتراوح سعر اليوسفي بين 4 إلى 13 جنيهًا

- يتراوح سعر الجريب فروت بين 6 إلى 9 جنيهات

- يتراوح سعر الليمون الحلو بين 9 إلى 13 جنيهًا

- يتراوح سعر الليمون بلدي بين 14 إلى 20 جنيهًا

- يتراوح سعر الليمون الأضاليا بين 2 إلى 4 جنيهات

أسعار الخضراوات والفاكهة

- يبلغ سعر العنب المستورد الأسود 105 جنيهات

- يتراوح سعر التفاح أمريكي إيطالي «كرتونة 20 كيلو» بين 60 إلى 90 جنيها

- يتراوح سعر الجوافة بين 12 إلى 22 جنيهًا

- يتراوح سعر الرمان بين 11 إلى 20 جنيهًا