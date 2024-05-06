أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين 5-5-2024

استقرت أسعار الخضار والفاكهة اليوم الاثنين 6-5-2024 في الأسواق المحلية، حيث سجل متوسط سعر كيلو الطماطم نحو 4.5 جنيه، وفق موقع سوق العبور.

وترصد السطور التالية أسعار الخضار والفاكهة اليوم الاثنين 5-5-2024، وفق آخر تحديثات لموقع سوق العبور لتجارة الجملة.

أسعار الخضار اليوم

- يتراوح سعر الطماطم بين 3 إلى 4.5 جنيه

- يتراوح سعر البطاطس بين 4 إلى 11 جنيهًا

- يتراوح سعر البصل بين 5 إلى 9 جنيهات

- يتراوح سعر الكوسة بين 4 إلى 9 جنيهات

- يتراوح سعر الجزر بدون عروش بين 2.5 إلى 3.5 جنيه

- يتراوح سعر الفاصوليا بين 5 إلى 8 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان بلدي بين 2.5 إلى 7.5 جنيه

- يتراوح سعر الباذنجان رومي بين 3 إلى 8 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض بين 5 إلى 8 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي بين 5 إلى 8 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل رومي صوب بين 5 إلى 13 جنيهًا

- يتراوح سعر الفلفل حامي بلدي بين 2 إلى 5 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفـل حامـي صـوب بين 8 إلى 18 جنيهًا

- يتراوح سعر الفلفل ألوان «أصفر- أحمر- برتقالي» بين 16 إلى 24 جنيهًا.

- يتراوح سعر الملوخية بين 5 إلى 10 جنيهات.

- يتراوح سعر الخيار بين 5 إلى 11 جنيهًا

- يتراوح سعر الخيار بلدي بين 5 إلى 11 جنيهًا

- يتراوح سعر القلقاس بين 19 إلى 21 جنيهًا

- يتراوح سعر البطاطا بين 12 إلى 18 جنيهًا

- يتراوح سعر الثوم بين 33 إلى 43 جنيهًا

- يتراوح سعر اللفت بين 2 إلى 4 جنيهات

- يتراوح سعر البنجر بين 2 إلى 4 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم

- يتراوح سعر البرتقال الصيفي بين 4 إلى 7 جنيهات

- يتراوح سعر اليوسفي بين 4 إلى 13 جنيهًا

- يتراوح سعر الجريب فروت بين 6 إلى 9 جنيهات

- يتراوح سعر الليمون الحلو بين 9 إلى 13 جنيهًا

- يتراوح سعر الليمون بلدي بين 14 إلى 20 جنيهًا

- يتراوح سعر الليمون الأضاليا بين 2 إلى 4 جنيهات

أسعار الخضراوات والفاكهة

- يبلغ سعر العنب المستورد الأسود 125 جنيهًا

- يتراوح سعر التفاح أمريكي إيطالي «كرتونة 20 كيلو» بين 60 إلى 100 جنيه

- يتراوح سعر الجوافة بين 12 إلى 22 جنيهًا

- يتراوح سعر الرمان بين 11 إلى 25 جنيهًا