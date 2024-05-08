الفنان أحمد عبد الله: العمل مع مصطفى شعبان وأحمد العوضي له مذاق مختلف

عبر الفنان أحمد عبدالله محمود، عن سعادته بنجاح شخصية جمال في مسلسل حق عرب، وغلوش في مسلسل المعلم، مشيرا إلى أن كواليس كل عمل كانت مختلفة، وأن النجاح بجانب فنانين كبار مثل مصطفى شعبان وأحمد العوضي له مذاق مختلف.

كل دور منهما بشكل مختلف

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «8 الصبح» المذاع عبر قناة dmc، أنه استعد لتجسيد كل دور منهما بشكل مختلف، وحرص على عدم وجود أي تشابه بين الشخصيتين، على الرغم أن بداية الأحداث يوجد بها بعد التفاصيل المتشابهة، ولكن مع توالي الأحداث رسمت الصورة الكاملة لكل دور، حيث أن جمال في حق عرب، كان يمتلك كل الصفات السيئة وغير الأخلاقية.

أما عن غلوش في مسلسل المعلم، فتحول من شخص سيئ يعمل في بيع المخدرات، إلى آخر طيب، ويتوب عن الكسب من الحرام.