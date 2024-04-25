«كنت هموت بجد».. كارولين عزمي تكشف كواليس مشهد خنقها في مسلسل حق عرب

إشادات كبيرة نالتها الفنانة كارولين عزمي، بعد تألقها في شخصية «أنغام»، خلال أحداث مسلسل حق عرب في الموسم الرمضاني المنقضي، مع الفنان أحمد العوضي، إذ قدمت دور الفتاة الشعبية المثقفة الواعية، التي تتمتع برقي على مستوى الفكر والسلوك والمشاعر لتخطف الأنظار بشدة.

أصعب مشاهد كارولين عزمي في المسلسل

أوضحت كارولين عزمي، فى تصريحات لـ«الوطن»، أنها واجهت عدة مشاهد صعبة خلال تصوير مسلسل حق عرب، لكن أصعبها كان مشهد خنقها على يد الفنان رياض الخولي، الذي شخصية والدها «المعلم عبد ربه»، لافتة إلى أنه اندمج بشدة في المشهد و«خنقها بشكل حقيقي»، فاضطرت لدفعه إلى الوراء، من أجل إنقاذ نفسها، معلقة: «كنت هموت بجد».

وأضافت أنها تحمست للمسلسل منذ بداية قراءة السيناريو، رغم تخوفها من عدم ملاحظة الجمهور لشخصية أنغام في بداية الأحداث، لأنها طيبة ومسالمة، وبعد التعرف على باقي الأحداث، والتحول الذي تشهده الشخصية لم تتردد في القبول.

أبطال مسلسل حق عرب

وشارك فى بطولة مسلسل حق عرب عدد كبير من الفنانين، من بينهم: أحمد العوضي، رياض الخولي، وفاء عامر، دينا فؤاد، كارولين عزمي، سلوي عثمان، وعدد آخر كبير من الفنانين من إخراج اسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.