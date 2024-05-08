10 آلاف قيادة دينية في «جلسات الدوار» بـ«القومي للمرأة» للتوعية بقضايا الأسرة

يستأنف المجلس القومي للمرأة فعاليات برنامج الجلسات التوعوية «جلسات الدوار»، الذى يستهدف توعية 10 ملايين مواطن بقضايا تنمية الأسرة خلال الفترة المقبلة، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بعدما أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقرى «حياة كريمة» داخل 20 محافظة.

10 آلاف قيادة دينية في 20 محافظة

وقالت إيزيس محمود رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة، إنّ المجلس يعمل مع الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، والكنيسة المصرية، لاستهداف 10 آلاف قيادة دينية من الأئمة والقساوسة والراهبات والواعظات المدربين على قضايا تنمية الأسرة بقرى «حياة كريمة» في 20 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأضافت أنّ جلسات الدوار ستنطلق في قرى المرحلة الثانية التي تشملها مبادرة حياة كريمة، وسيقوم المجلس بتنفيذ سلسلة جديدة من الدورات التدريبية المركزية لتدريب القيادات الدينية بالمحافظات، لنقل الخبرات والمعلومات التي اكتسبوها إلى زملائهم من أجل توسيع قاعدة الوصول لعدد أكبر من المستهدفين.

حوارات مع السيدات لمناقشة القضية السكانية

وأشارت «إيزيس محمود» إلى أنّ هدف «جلسات الدوار» عقد الحوارات مع السيدات داخل الجلسات من أجل القضية السكانية والصحة الإنجابية وأهمية المباعدة بين الأبناء والأمومة الآمنة والتربية السليمة للأبناء.