يكثر الإصابة به في فصل الصيف.. أسباب وأعراض الإصابة بمرض الدوسنتاريا

آلام شديدة في القولون يشعر بها الإنسان بين الحين والآخر دون معرفة أسبابها، أو أنها تدل على الإصابة بإحدى الأمراض المعدية مثل مرض الدوسنتاريا، والذي يُعرف على أنه التهاب يصيب المعدة نتيجة البكتيريا، بسبب انتقال العدوى عن طريق تلوث الفم أو اليدين، وهي عادات خاطئة يفعلها الكثيرون، فتدخل الملوثات إلى غشاء القولون وتؤثر عليه مما يؤدي الى تلف وظائفه، ويُعرف هذا المرض بين الناس باسم الدوسنتاريا أو الزحار.

أسباب مرض الدوسنتاريا

والدوسنتاريا مرض معدٍ يصيب الأمعاء في منطقة القولون، فيؤثر على المعدة، ويؤدي إلى الجفاف، ويصيب كل الفئات والأعمار، وينتشر في فصل الصيف، ويؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، وهو ما عبر عنه الدكتور محمد الدسوقي، أخصائي الباطنة، موضحا أن الاسهال يكون أبرز أعراضه، والناتجة عن عدد من العوامل منها:

تناول مأكولات ومشروبات غير صحية.

انتشار الطفيليات والجراثيم داخل الجسم.

بكتيريا اخترقت بطانة الأمعاء عن طريق العوامل الجوية.

الإصابة بعدوى جرثومة المعدة.

شرب مياه ملوثة.

أعراض الدوسنتاريا

وأوضح «الدسوقي» في تصريحات لـ«الوطن» أعراض الإصابة بالمرض، والتي يجب التوجه إلى الطبيب فورا في حال الإصابة بها:

ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة.

قشعريرة في الجسم.

تشنجات في البطن.

انتفاخ شديد.

الاسهال الدموي.

الشعور بالحاجة المستمرة للتبول.

فقدان الشهية.

الشعور بالضعف.

القيء المستمر.

خسارة الوزن.

الشعور بالصداع.

التقيؤ.

الجفاف الشديد.

حدوث التهابات جلدية.

ظهور رائحة كريهة.

حدوث نوبات عصبية شديدة.

هل الدوسنتاريا مرض خطير؟

يحدث مرض الدوسنتاريا التهاب في الغشاء المخاطي للقولون ويؤدي إلى ظهور الدم، تراكم مواد ضارة في الجسم: «المرض بيأثر على القولون والأمعاء فبيعمل حالة ضعف شديدة»، مؤكدًا أنه يجب العلاج الفوري بإشراف من الطبيب.

علاج الدوسنتاريا

ولتجنب أي مضاعفات يجب اتباع النصائح التالية:

نظف أسنانك باستمرار.

تناول الأطعمة المطهوة جيدًا.

عدم تناول طعام سريع من أماكن مجهولة المصدر.

اغسل يديك دائمًا بالماء والصابون.

لا تشارك الأغراض الشخصية مع غيرك من الأشخاص.

في الحالات الصعبة يجب أن يتلقى المريض العلاج في المستشفى، وبحسب «منظمة الصحة العالمية»، فإنه يجب تناول المحاليل الطبية، حتى لا تحدث أية مضاعفات، نتيجة الإصابة ببعض الطفيليات أو البكتيريا بالأمعاء.