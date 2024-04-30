9 أطعمة تسبب انتفاخ البطن.. منها الفول والطعمية

يعاني الكثيرون من انتفاخ البطن، خاصة مع سرعة تناول الطعام، وربما يكون ذلك بسبب ضيق الوقت المتاح للشخص، لاسيما إذا كان في عمله، فعادة ما تحدث تلك المشكلة الصحية بسبب تراكم كميات زائدة من الغازات المعوية أو غازات البطن، مما يؤدي إلى الشعور بألم في البطن.

في هذا التقرير، سنستعرض الأطعمة التي تسبب انتفاخ البطن ونقدم نصائح حول كيفية الابتعاد عن تناولها

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنّ هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بانتفاخ البطن، منها سوء الهضم وسوء الامتصاص خاصة مع كبار السن والمرضى، كما أن تناول بعض الأغذية مثل الحلوى، والأغذية الدسمة، والأغذية المقلية، والأغذية المحمرة، والمخبوزات، والمشروبات المحلاة، من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى بانتفاخ البطن.

أسباب انتفاخ البطن

وجاءت من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بانتفاخ البطن شرب المياه الغازية، وتناول الفاكهة الغنية بسكر الفركتوز، والفول والطعمية، لذلك يجب على الأشخاص الحد من تناولها، كما أنه يفضل تجنب ابتلاع الهواء، مع الحرص على مضغ الطعام ببطء، وعدم الأكل خلال الاستلقاء، حسبما أكد «بدران».

ينبغي تجنب شرب السوائل مع الطعام، فضلا عن شرب الماء بوفرة قبل أو بعد الأكل، بالإضافة إلى المشي لمسافة قصيرة بعد 15 دقيقة من تناول الوجبة، وأيضًا يجب تدليك البطن لتحريك الغازات، وفق نصائح عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة.

علاج انتفاخ البطن

ونصح «بدران» بتناول بعض الأعشاب التي تخرج الغازات من البطن مثل البقدونس، لأن ذلك يساعد على تخفيف انتفاخ وآلام البطن وطرد الغازات، كما أنه يعزز إنتاج العصارة الصفراء وعصائر المعدة؛ مما يساعد على تحسين عملية الهضم، وأيضا يفضل تناول الزنجبيل لأنه يساهم في تسريع الهضم وتفريغ المعدة من الغازات بشكل أسرع.

أعراض انتفاخ البطن

وهناك العديد من الأعراض التي تدل على الإصابة بانتفاخ البطن، حسبما ذكر موقع «مايو كلينك» ومنها: