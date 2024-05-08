غادة فرج بعد اختيارها عضوا بالقومي للطفولة: ملف الأطفال ذوي الإعاقة أولويتي

قالت الدكتورة غادة فرج الدري، عضو المجلس القومي للطفولة والأمومة، وأستاذ طب مخ وأعصاب الأطفال ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس، أنها استقبلت خبر تعيينها في المجلس بفخر شديد وسعادة كبيرة، وستسعى من خلال هذا التعيين أن تحقق فارقا في مجال الطفولة والأمومة.

ملف الأطفال ذوي الإعاقة

وأوضحت عضو القومي للطفولة والأمومة لـ«الوطن»، أنها سعيدة باختيارها وثقة القيادة السياسية بها، وأولى الملفات التي سوف تعمل عليها هو الخدمة الطبية المقدمة للطفل ذوي الإعاقة، حيث قالت: «أنا أعمل في مجال الخدمات الطبية للأطفال ذوي الإعاقة منذ سنوات، واتخذت العديد من الخطوات، والآن لدي فرصة كبيرة لتقديم كافة الخدمات الممكنة لتلك الفئة في إطار حكومي ظاهر بشكل كبير ومنظم وأرجو أن أحقق الفائدة المرجوة لهؤلاء الأطفال».

تدريب مقدمي الخدمة

وأكدت عضو القومي للطفولة والأمومة، أن أولى الخطوات التي سوف تبدأ بالعمل عليها في هذا الملف، هي تدريب وتأهيل مقدمي الخدمة للأطفال ذوي الإعاقة، سواء الطاقم الطبي، أو الإداريين وكل من يتعامل معهم، قائلة: «الدولة تدعم ذوي الإعاقة وهناك الكثير من المشروعات والمبادرات التي تعود عليهم بالنفع، تدريب مقدمي الخدمة يضمن وصولها بشكل أفضل لهم لذا قررت أن أبدأ بهم».

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم وافق على الأسماء المرشحة لتشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة، إذ اعتمد اختيار سحر السنباطي رئيسًا للمجلس، وجاءت الدكتورة غادة فرج ضمن أعضاء المجلس الذين تم اختيارهم اليوم.