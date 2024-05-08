تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة و667 شاحنة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة بلغت 9 سفن، وجرى تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و667 شاحنة و57 سيارة، وشملت حركة الواردات 100 طن بضائع، 239 شاحنة و41 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8900 طن بضائع، و428 شاحنة و16 سيارة.

ميناء نويبع شهد تداول 3200 طن بضائع و229 شاحنة

ويغادر ميناء سفاجا اليوم العبارة أمل، فيما غادرت الميناء بالأمس السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 3200 طن بضائع و229 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي كوين، بريدج، اور وايلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1500 راكب بموانيها.