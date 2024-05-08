محافظ كفر الشيخ: نقل جميع المرافق المتعارضة مع مسار إنشاء كوبري سخا العلوي

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أعمال إنشاء كوبري سخا العلوي لربط قطاع الطريق الدائري الغربي بقطاع الطريق الدائري الشرقي، وربط طريق «كفر الشيخ - دسوق»، و«كفر الشيخ - طنطا»، بتكلفة تقديرية 370 مليون جنيه، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكبارى.

الانتهاء من نقل جميع المرافق المتعارضة مع مسار كوبري سخا العلوي

وأكد المحافظ، أنّه تم الانتهاء من نقل جميع المرافق المتعارضة مع مسار كوبري سخا العلوي، وذلك في الاتجاه الغربي للمزلقان «اتجاه محلة موسى»، وتم تنفيذ جميع الأعمال الخاصة بذلك الاتجاه، وجاري استكمال أعمال القواعد والأعمدة، ونقل المرافق بالاتجاه الشرقي للمزلقان «اتجاه الجامعة»، واستكمال الأعمال طبقا للجدول الزمني المحدد، موجهًا بإعادة دراسة التصميمات اللازمة للاتجاه النازل إلى سخا، لتفادي أكبر قدر ممكن من المرافق المتعارضة مع الكوبري.

ربط شرق وغرب المحافظة بشكل مباشر

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنّ كوبري سخا العلوي، من أهم محاور التنمية بالمحافظة، ويُعد مشروعا حيويا مهما، يُساعد في تحسين حركة المرور، من خلال ربط شرق وغرب المحافظة بشكل مباشر، وربط قطاعات الطريق الدائري، «الدائري الغربي، بالدائري الشرقي»، وربط الطرق الرئيسية، طريق «كفر الشيخ - دسوق»، بطريق «كفر الشيخ - طنطا»، هذا بالإضافة إلى ربط محافظة كفر الشيخ بالمحافظات المجاورة، وتسهيل الوصول إلى الخدمات، وتحسين مستوى السلامة المرورية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.