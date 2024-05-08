الهدوء يسود امتحانات الابتدائي والثانوي في مطروح

ساد الهدوء امتحانات امتحانات النقل للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2023 /2024، بمحافظة مرسى مطروح، في يومها الأول.

وقام عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، بمتابعة انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني، بمدرستي محمد سعد نجا الثانوية «بنات»، ووادي ماجد الابتدائية، وسط أجواء هادئة وآمنة، للوقوف علي مسار امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 /2024، في يومها الأول.

واطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمدرسة محمد نجا سعد، وتابع الطالبات على انتظام عمل المنصة الإلكترونية للامتحان وتمكن جميع الطالبات من الدخول على المنصة، كما تابع وكيل تعليم مطروح امتحانات النقل للمرحلة الإبتدائية فى يومها الأول بمدرسة وادى ماجد الابتدائية.

ضبط المنظومة التعليمية والامتحانات

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح لمدير المدرسة، إن المديرية لا تدخر جهدا فى تقديم كافة أوجه الدعم للإدارة المدرسية، فى سبيل انتظام، وضبط المنظومة التعليمية خاصة الامتحانات، وأننا لم نرصد أية شكاوى من امتحانات الابتدائي، والإعدادي والثانوي الورقي والإلكتروني.

امتحان اللغة الإنجليزية والدراسات واللغة العربية

وأضاف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن طلاب الصف الخامس الابتدائي، أدوا امتحان اليوم الأول، في مادتي اللغة الإنجليزية، فترة أولي لمدة ساعة ونصف، أعقبها الدراسات الاجتماعية، فترة ثانية لمدة ساعة ونصف، بينما أستهل طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحاناتهم بأداء امتحان اللغة العربية فترة أولي لمدة ساعتين ونصف والتربية الدينية فترة ثانية لمدة ساعة ونصف وأدي طلاب الصف الاول الاعدادي الامتحان في مادتي حاسب آلي فترة أولي لمدة ساعة واحدة والتربية الدينية فترة ثانية لمدة ساعة ونصف فقط كذلك أدي طلاب الصف الثاني الاعدادي الامتحان في مادة التربية الفنية فترة واحدة لمدة ساعتين، كما أن طلاب الصف الأول الثانوي أدوا امتحان اليوم الأول إلكترونيا وورقيا في مادتي اللغة العربية فترة أولى لمدة 3 ساعات والجغرافيا فترة ثانية لمدة ساعة ونصف فقط، وكذلك أدي طلاب مدارس التعليم الفني بكافة نوعياته امتحاناتهم وفق الجدول الزمني المحدد.

امتحانات الصف الأول الثانوي إلكترونيا وورقيا

وأكد وكيل الوزارة، أن انطلاق امتحانات صفوف النقل، لكافة المراحل التعليمية، جاء وسط أجواء آمنة، وهادئة، بكافة أرجاء مطروح، مضيفًا بأنه اطمأنَ منذ الصباح الباكر، من خلال الاتصال بمديري الإدارات ورؤساء اللجان الفرعية، على انطلاق وانتظام أعمال امتحانات النقل، بصفة عامة، وامتحانات الصف الأول الثانوي، إلكترونيًا وورقيًا، فى كافة اللجان، وتوافر الأجواء التربوية المناسبة.