الإفتاء تكشف محظورات الإحرام في مناسك الحج.. منها حلق الشعر ولبس المخيط

محظورات الإحرام تشغل بال كثير من المسلمين الذين ينون أداء فريضة الحج، وذلك حتى يتجنب المحرم أو الحاج الوقوع في هذه المحظورات، لأنه متى صار المسلم محرما فهناك بعض الأفعال التي يجب أن يتجنبها اتباعا لتعليمات الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالإحرام ومحظوراته.

محظورات الإحرام

وأوضحت دار الإفتاء المصرية محظورات الإحرام في إجابة سؤال ورد إليها، إن محظورات الإحرام في مناسك الحج تبدأ بـ «تغطية الرأس، وحلق الشعر أو شده من أي جزء من الجسد، لبس المخيط، مخالطة الزوجة، وفعل دواعي المخالطة؛ كاللمس والتقبيل بشهوة، الانتقاب ولبس القفازين بالنسبة للمرأة، التعرض لصيد البر الوحشي وشجر الحرم، قصّ الأظافر، واستخدم الطيب والروائح العطرية».

رمي جمرة العقبة

وأضافت الإفتاء خلال إجابتها عن سؤال محظورات الإحرام أنه إذا فعل المحرم واحدا من هذه المحظورات قبل التحلل الأول - رمي جمرة العقبة في عاشر ذي الحجة - صح حجه، وصحت عمرته، ولكن عليه أن يذبح شاة، أو يطعم ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام، أما الجماع قبل رمي جمرة العقبة «التحلل الأول» فإنه يفسد الحج، وعلى من فعل ذلك أن يعيد الحج مرة أخرى في عام قادم.