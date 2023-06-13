لحجاج بيت الله الحرام.. تعرف على محظورات الإحرام للرجل 

يستعد ضيوف الرحمن، لأداء مناسك الحج، حيث يتوافد الحجاج على الأراضي المقدسة خلال الأيام الحالية، استعدادا لأداء ركن الحج الأعظم أحد أركان الإسلام، ووفقَا لكتاب الحج والعمرة الذي أصدرته وزارة الداخلية، بالتنسيق مع دار الافتاء المصرية، وأعلنت عنه عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» والبوابة المصرية الموحدة للحج على موقع الوزارة الإلكتروني، ورد به نصائح وإرشادات لحجاج بيت الله الحرام، وأيضَا محظورات الإحرام للرجل.

محظورات الإحرام للرجل

محظورات الإحرام للرجل من كتاب وزارة الداخلية، أربعة محظورات ينبغي اتباعها عن الإحرام:

أولا: أن وقت السير مُحرِمًا على هذا الوجه فلا تفعل، بل ولا تقترب مما صار محرما عليك: تغطية الرأس، وحلق الشعر أو شده من أي جزء من الجسد ولا تقلم الأظافر ولا تستخدم الطيب والورائح العطرية.

ثانيًا: لا تلبس أيَّ مَخِيط مُحِيط، ولا تتعرَّض لصيد الرب الوحشي، أو لشجر الحرم.

ثالثًا: إذا فعل المحرم واحدًا من هذه المحظورات قبل التحلُّل األول -رمي جمرة العقبة يف عاشر ذي الحجة- صحَّ حجُّه، وصحت عمرته، ولكن عليه أن يذبح شاة، أو يطعم ستة مساكين، أو يصوم ثالثة أيام.

رابعًا: على المرأة الانتقاب (تغطية الوجه) أو لبس القفازين ومحظور على المسلامة وعلى المسلم المخاصمة والجدال بالباطل مع الرفقة، ومتى أحرمت ونويت ولبيت - كما سبق- صار محظورًا عليك الوقوع في شئ من تلك المحظورات.

النصائح والإرشادات للحجاج والمعتمرين

يأتي ذلك في إطار الاهتمام ورعاية حجاج بيت الله الحرام وتزامناً مع بدء موسم الحج لعام 1444هـ، ويهدف الكتاب لتقديم النصائح والإرشادات للحجاج والمعتمرين.