سلم غريب يقود رجل إلى اكتشاف خطير تحت الأرض.. ماذا وجد؟

لايزال المستكشفون يخاطرون بأرواحهم من أجل مغامرات اكتشاف أشياء غير متوقعة، ولكن هذه المرة كان أحدهم على موعد مع الموت، في واقعة أشبه بفيلم الرعب، بعدما عثر على سلم خفي يؤدي إلى نفق تحت الأرض في إحدى غابات المملكة المتحدة، ليقرر اكتشاف النفق وإلي أين سينتهي؟.

«سلم مخبأ بالأشجار»، هكذا بدأت القصة التي رواها المستكشف لشبكة «Reddit» الأمريكية، معلنا تفاصيل اكتشافه الذي وصفه التقرير بـ«المرعب»، بعدما عثر على درج مخفي با لأشجار يؤدي إلى نفق تحت الأرض.

سلم غريب يقود رجل لاكتشاف مرعب تحت الأرض.. ماذا وجد؟

«يتواجد بالقرب من خزان يبدو أيضًا أنه يحتوي على مخابئ متساقطة»، هكذا وصف المستكشف السلم الذي وجده، مشيرا إلى أنه وجد أيضا بابًا صدئًا مغلقًا، يبدو أنه لم يمسه أحد منذ سنوات ومحاطا بالطحالب.

اللقطات التي نشرتها الشبكة الأمريكية ووثقها المستكشف البريطاني، كشفت عن وجود ممر ضيق في الظلام، قبل أن يصل إليه، ويجد نفقًا مغلقًا مبنيًا من الحجر.

وحذر المتابعون المستكشف الذي خاطر بحياته من أجل هذه الاستكشافات، وعلق أحدهم على التقرير المنشور: «يرجى توخي الحذر الشديد مع شيء من هذا القبيل، يمكن للغازات السامة غير القابلة للاكتشاف دون آلة أن تتجمع في هذه المناطق تحت الأرض وتقتلك بسرعة كبيرة حتى قبل أن تدرك ما يحدث».

هل كان يمكن أن يفقد المستكشف حياته ثمنا؟

وبحسب التقرير، تأتي الكثير من الحوادث الكبرى في موقع العمل من ثقوب في الأرض، ما يجعل من الضروري الدخول فقط عندما يكون هناك شخص ما في الخارج يراقب الشخص الآخر.

وعلق آخر على التقرير المنشور: «هذا الباب الملئ بالصدأ هو بمثابة علامة حمراء، يحدث صدأ المعدن عن طريق الأكسدة، إذا كان هناك المزيد من المعدن في هذا العمود، فيمكن ملء المساحة بأكملها بالهواء الخالي من الأكسجين، لذا إذا تعرضت للانهيار في مكان كهذا، فأنت ميت»، كما علق التقرير على ذلك أيضا مؤكدا أن الحوادث في هذا السيناريو تميل إلى قتل ثلاثة أشخاص في المتوسط، أول شخص يدخل، واثنان من رجال الإنقاذ بعد ذلك.