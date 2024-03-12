«النقل»: تشغيل نفق زهراء مدينة نصر تقاطع ماجد الفطيم الشهر الجاري

كشفت وزارة النقل، مستجدات تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، موضحة أنه يجري حالياً وضع اللمسات النهائية لتوسعة وردم نفق زهراء مدينة نصر «تقاطع ماجد الفطيم»، وانتهت أعمال الردم بالكامل وجار أعمال التشطيبات لتشغيله أمام حركة المرور خلال هذا الشهر.

توسعى الطريق الدائري بين طريقي الإسكندرية الزراعي والزراعي إلى 8 حارات

أوضحت الوزارة في تقرير لها، تقدم معدلات تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من المشروع والتي تشمل المسافة من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي، حتى تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الصحراوي، مرورا بكوبري الوراق حيث يجري إنشاء كوبري جديد بالكامل بطول 2.25 كيلومتر شمالاً وجنوباً إلى جانب الكوبري الحالي ليصبح الطريق في هذه المسافة 8 حارات لكل اتجاه.

أكدت أنه جرى الانتهاء من أعمال الصيانة الجسيمة واستعدال مناسيب الخرسانة والأسفلت والفواصل الطولية والعرضية لكوبرى «9 د»، وتشغيله أمام حركة المرور، موضحة تقدم أعمال تنفيذ قطاعات طريق الإسكندرية الصحراوي ووصلة الواحات والمريوطية والمنصورية بإجمالي طول 34 كيلومترا.

محاور مرورية جديدة لتسهيل وصول المواطنين للطريق الدائري

أشارت إلى تنفيذ عدد من المحاور المرورية الجديدة الجار إنشاؤها لتسهيل وصول المواطنين للطريق الدائري مثل تقاطع محور المرج مع الطريق الدائري، إضافة إلى أعمال تنفيذ محور السكة الحديد «شارع الجزائر» بنطاق محافظة القاهرة في المسافة من تقاطعه مع كوبري التونسي حتى ميدان العرب.

تشمل الأعمال، أعمال المرحلة الأولى لمحور المريوطية على البرين الشرقي والغربي لمصرف المحيط بطول 20 كيلومترا، والذي يربط الطريق الدائري بالطريق الدائري الأوسطي، ويعدُ من أهم المحاور المرورية التي تخدم حركة النقل بنطاق محافظة الجيزة.