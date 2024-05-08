شاب يبكي لاحتراق ستديو التصوير الخاص به.. ونجوم الفن يدعمونه: ارجع يا مدحت

شعور بالألم والحسرة انتاب مدحت عدلي صاحب ستوديو تصوير في هليوبولس بمنطقة مصر الجديدة، إثر تعرض مصدر رزقه الوحيد لحريق مروع وتدمير كافة محتوياته، لكن الدعم الذي حصل عليه من الفنانين الذين تعاطفوا مع الفيديو المنتشر له على «السوشيال ميديا»، داوى جراحه وجعله يقف متماسكًا محاولًا البدء من جديد وعدم الاستسلام.

حريق ستديو مدحت

يعشق التصوير منذ صغره وجمع تكلفة الاستوديو على مدار 15 عامًا، لكن يشاء القدر وتلتهمته النيران بسبب حريق كهربائي، تسبب في تدميره بالكامل، ليشارك ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، ويحكي لتفاصيل الواقعة لـ«الوطن»: «الساعة 3 الفجر، جالي اتصال من أهالي المنطقة بلغوني إن في حريق في الاستديو»، لم يصدق ما سمعه حتى ذهب مهرولًا من منزله في عين شمس إلى مصر الجديدة، ويدخل في حالة إغماء بمجرد رؤية الاستديو المدمر.

تفاصيل حريق الاستديو

«افتكرت الموضوع بسيط مكنتش أعرف أن الأستديو أتدمر، ولحد دلوقتي كل مرة افتكر قلبي هو اللي بيدمر»، كلمات عبرت عن حزن مدحت الشديد، إذ لم يمر إلا 3 أشهر على افتتاح الاستديو، وحجم الخسائر كان كبيرًا كلفه كل ما يملك: «كنت فاتح قبل كده أماكن صغيرة في الزيتون والحجاز، لحد ما قررت أني هعمل ستديو كبير زي زمان في هليوبولس يجمع الناس في الصورة»، إذ اشتهر ببراعته في التصوير وبصفة خاصة الأطفال.

دعم الفنانين لصاحب الاستديو المدمر

عقب الحريق صور مدحت مقطع فيديو للاستديو وهو محترق، وشاركه على مواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا»، ليتعاطف معه الجميع بالإضافة إلى الفنانين: «حجم الخسائر مش طبيعي، كنت عامل أكتر من 30 ديكور، ورد ومرايا وكراسي، لقيت الغريب قبل القريب بيواسيني وأولهم الفنان عصام السقا، أحمد العوضي ودياب وأمير كرارة ومحمد لطفي وأحمد السقا ومحمد عبد الرحمن ومنذر ريحانة، حقيقي الناس وقفت معايا بدعواتها».

@medhatadly5 شقي وتعب سنين من عمري راااح كدا يااارب ف لحظه ليي سمحت بكدا ياارب الصوت الأصلي - Medhat Adly

أصبح حريق الاستديو حديث الجميع، وتزايدت التساؤلات بـ«هو ستديو مدحت ولع إزاي»، فلم يصدق أحد تحول كل هذا إلى فتات حتى أن المحارة تحولت إلى رماد، وحاول «مدحت» تخطي الأزمة، ويعمل الآن على تصليح الاستديو، ولكنه في كل مرة لم يقو على رؤية الاستديو دون بكاء: «ليا رب وأنا عارف أنه هيعوضني وأكيد له حكمة في كده، وإن شاء الله بحاول أصلح كل اللي حصل».